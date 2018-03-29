Telegram выпал из доступа

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Москва, 29 марта. Популярный мессенджер уже более часа недоступен для пользователей, по крайней мере, в Москве в проводных сетях и для абонентов мобильных операторов МТС, «Билайн» и Tele2.

Подозрения в сбой работы Telegram сразу пало на Роскомнадзор. На запрос ФАН в РКН ответили, что «не знают причин сбоя мессенджера, поэтому и прокомментировать не могут». А еще через некоторое время Роскомнадзор распространил в своем твиттере сообщение, что РКН не имеет к ЧП с Telegram никакого отношения.

«Пользователи сегодня жалуются на сбой работы Telegram. По данным СМИ, больше всего жалоб поступает из России, Италии, Испании, Франции, Великобритании, Украины и Казахстана. Если вам не терпится заподозрить во всем РКН, знайте — мы тут ни при чем», — такое сообщение появилось в официальном аккаунте Роскомнадзора в Twitter.



Напомним, Роскомнадзор 20 марта отправил в Telegram официальное уведомление «о необходимости исполнения обязанностей организатора распространения информации» — в соответствии с решением суда передать ФСБ ключи шифрования.

Владелец мессенджера Павел Дуров сделать это отказался. Роскомнадзор имеет право через 15 дней, то есть 4 апреля, начать блокировать мессенджер. До 4 апреля еще далеко, так что, возможно, у мессенджера случился технический сбой.

Telegram — один из самых популярных в мире мессенджеров. На прошлой неделе администрация сервиса сообщила пользователям, что его аудитория достигла 200 млн человек.

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