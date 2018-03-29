«Похудела, но живая»: адвокат рассказал о состоянии здоровья арестованной Савченко

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Киев, 29 марта. Адвокат депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко, которая 23 марта объявила голодовку, Виктор Чевгуз рассказал о состоянии здоровья своей подзащитной.

Как пишут украинские СМИ, Савченко чувствует себя нормально и пьет воду. Адвокат добавил, что депутат «похудела, но живая». Он также подчеркнул, что Савченко надеется на лучшее.

Адвокат при этом не знает, сколько его подзащитная собирается голодать. Юрист уточнил, что вместе с руководителем учреждения пытается отговорить ее.

Напомним, 23 марта Шевченковский районный суд Киева постановил арестовать Надежду Савченко без возможности внесения залога. Во время заседания суда Савченко объявила голодовку. Ее обвиняют в связи с руководством ДНР и ЛНР. По версии следствия, Савченко планировала нападение на помещения и транспортные средства, где могли находиться лидер Украины Петр Порошенко, глава МВД Арсен Аваков и секретарь СНБО Александр Турчинов.

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