Футболисты «Амкара» и «Локомотива» выйдут на матч РФПЛ в траурных футболках

В закладки

Москва, 29 марта. Поединок 24-го тура чемпионата России по футболу между «Амкаром» и «Локомотивом» начнется с минуты молчания в память жертв трагедии в Кемерово, где при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», погибли 64 человека. Футболисты также выйдут на поле в траурных футболках.

Как сообщает официальный сайт «Амкара», в знак солидарности со всей Россией, скорбящий по погибшим в Кемерово, футболисты наденут черные футболки с надписью «Кемерово» и датой происшествия. Поединок пройдет в Москве в субботу и начнется в 14.00.

Напомним, страшный пожар произошел в одном из крупнейших торговых центров Кемерово в воскресенье. Жертвами трагедии стали 64 человека.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.