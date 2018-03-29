Автобус с детской спортивной командой загорелся в Кемеровской области
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Кемерово, 29 марта. Автобус с детской волейбольной командой загорелся в Топкинском районе Кемеровской области. Инцидент произошел на 213-м км трассы М-53 «Байкал».
Есть данные, что у автобуса загорелся мотор. В момент пожара в салоне автобуса находилось 11 человек, среди которых дети, водитель и сопровождающий.
Взрослым удалось самостоятельно потушить огонь. Никто не пострадал, сообщает газета «Известия».
Отмечается, что детская спортивная команда ехала в аэропорт Томачево, чтобы вернуться в Ханты-Мансийск.
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