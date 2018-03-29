Песков прокомментировал решение Макрона посетить Россию несмотря на «дело Скрипаля»

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Москва, 29 марта. Французское руководство ведет диалог с Москвой, несмотря на «дело Скрипаля», подготовка к майскому визиту в Россию президента страны Эммануэля Макрона продолжается, заявил в субботу пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Об этом он сообщил, отвечая на вопрос, считает ли Кремль обнадеживающим заявление французского президента о том, что, несмотря на обострившуюся ситуацию на международной арене, он приедет в РФ, передает корреспондент ФАН.

«До сих пор Франция демонстрировала позицию достаточно конструктивную в том плане, что, не абстрагируясь от разногласий, порой достаточно серьезных, с другими странами, французское руководство не уходит от диалога и настроено на то, чтобы решать имеющиеся проблемы путем диалога», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что такой подход французского руководства «абсолютно совпадает с подходами» президента РФ Владимира Путина.

«В этой связи можно сказать, что продолжается подготовка к визиту Макрона, который запланирован на май», — заключил Песков.

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