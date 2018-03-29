Глава МИД Украины после простуды едет в Турцию

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Киев, 29 марта. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, отменивший свой визит в США из-за «обычной простуды», после выздоровления отправится в Турцию. Информацию о поездке подтвердили в пресс-службе украинского МИД.

Сам министр выразил надежду, что выздоровеет через пару дней. Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что визит состоится 29–31 марта. На повестке — шестое заседание совместной группы стратегического планирования под председательством глав внешнеполитических ведомств Украины и Турции

По данным МИД, стороны подведут итоги взаимодействия в минувшем году и определят приоритеты и задачи на 2018 год, а также сформируют повестку дня переговоров на высшем и высоком уровнях.

В министерстве также отметили, что Климкин проведет встречи с высшим политическим руководством республики, украинской общиной Турции. В графике также интервью ведущим турецким СМИ и участие в допремьерном показе украинского фильма «Киборги».

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