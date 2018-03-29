Стала известна причина задымления в ТЦ в Татарстане

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Москва, 29 марта. Короткое замыкание стало причиной эвакуации посетителей из торгового центра «Сити Мол» в Нижнекамске, сообщили в экстренных службах республики Татарстан.

«На третьем этаже четырехэтажного здания торгового центре в серверной магазина «Детский Мир» произошло короткое замыкание без последующего горения», — пояснил собеседник ТАСС.

В результате замыкания никто не пострадал. Из здания было выведено 180 человек.

В данный момент сотрудники МЧС проводят проветривание помещений от дыма.

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