В Госдуме России оценили идею ввести ответственность за распространение фейков с Сети

В закладки

Москва, 29 марта. В Госдуме оценили идею ввести ответственность за распространение фейков в социальных сетях после появления недостоверной информации о числе погибших при пожаре в торговом центре в Кемерово.

Как пишет RT, заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов отметил, что такое предложение было выдвинуто Молодежным парламентом. Предлагалось установить административную ответственность для блогеров за распространение ложной информации.

Свинцов добавил, что ответственность будет сложно экстраполировать на физических людей. Депутат подчеркнул, что сначала необходимо ввести регистрацию для пользователей по аналогии с подтверждением доменного имени. В этом случае к аккаунту будут привязаны паспортные данные или информация юридического лица.

«В ближайшие пять лет этот вопрос будет поставлен перед обществом и интернет-сообществом», — подчеркнул он.

Напомним, ранее было возбуждено уголовное дело в отношении украинского блогера, который распространял недостоверные сведения о погибших в пожаре в Кемерово. Напомним, в пожаре погибли 64 человека, пострадали почти 80.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.