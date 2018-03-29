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    ￼ОНФ поможет полиции с выявлением нарушений в регионах 

    13:07  29 Марта 2018
    391

    ОНФ поможет полиции с выявлением нарушений в регионах 

    Москва, 29 марта. Эксперты Общероссийского народного фронта подключились к масштабным проверкам зданий и сооружений на пожарную безопасность, которую МВД, МЧС и Генпрокуратура начали после трагедии в Кемерово. Как рассказал Федеральному агентству новостей руководитель Исполкома ОНФ Алексей Анисимов, активисты работают в детских садах, поликлиниках и других местах большого скопления людей. 

    «Представители ОНФ на местах активно подключились к проверкам зданий на предмет пожарной безопасности. Эти вопросы всегда требуют пристального внимания, поэтому обществу и власти нужно объединиться для предупреждения страшных трагедий, подобных кемеровской», — заявил в интервью ФАН Анисимов. 

    Особое внимание обращается на функционирование систем сигнализации и пожаротушения, эвакуационные пути, наличие огнетушителей.

    Проверки c участием активистов ОНФ уже прошли во Владимирской, Свердловской областях и ряде других регионов. У Народного фронта — богатый опыт рейдов по разным темам. Например, эксперты проекта «Народная оценка качества» выявляют нарушения режима безопасности в школах и детских садах. Активисты проверяют систему контроля входа-выхода, наличие охраны и состояние эвакуационных выходов.

    Проверки в регионах проводятся в связи с произошедшим 25 марта пожаром в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», в котором погибли люди, среди которых десятки детей.

    Напомним, 25 марта произошел пожар в торговом центре Кемерово «Зимняя вишня». По данным МЧС, погибли 64 человека, среди них есть и дети. 28 марта указом президента РФ Владимира Путина был объявлен Днем траура по погибшим при пожаре в Кемерово.

    Общероссийский народный фронт (ОНФ) — это общественное движение, созданное в мае 2011 года по инициативе президента РФ Владимира Путина, которое объединяет активных и неравнодушных граждан страны. 

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    Автор: Светлана Анисимова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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