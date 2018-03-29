В Кремле отреагировали на заявление Хантсмана об аресте активов РФ

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Москва, 29 марта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщение о том, что американский посол в России Джон Хантсман не исключил возможности ареста российских активов в США из-за «дела Скрипаля».

«Мы очень внимательно наблюдаем за этим. Конечно, это очень важные субстанции, которые касаются, в целом, наверное, имиджа стран, как надежных экономических партнеров. Конечно, такие решения не могут не наносить вред реноме этих стран в плане взаимоотношений с другими инвесторами», — отметил он.

Песков также подчеркнул, что российская сторона «сейчас очень внимательно отслеживает и наблюдает за такими заявлениями».

Напомним, ранее Хантсман заявил, что Вашингтон не исключают возможности ареста российских активов в США по делу об отравлении в британском Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

В британском Солсбери в начале марта 2018 года экс-сотрудник ГРУ Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены химическим веществом. Британская сторона утверждает, что Россия причастна к данному инциденту. Москва категорически отвергает все обвинения.

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