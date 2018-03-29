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Москва, 29 марта. В ситуации с Великобританией важен любой голос, который сподвигнет британских визави к адекватности, заявил в четверг пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«В ситуации с Великобританией важен любой голос, любая роль, которая сподвигнет британских визави к адекватности», — подчеркнул он.

Как передает корреспондент ФАН, Песков также напомнил, что недавно в связи с обострившейся после скандала вокруг «дела Скрипаля» ситуацией на международной арене между Россией и Австрией состоялись контракты на высшем уровне. Пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что диалог был очень конструктивным и прагматичным.

Напомним, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были найдены у одного из торговых комплексов в Солсбери в бессознательном состоянии 4 марта. В этой связи Лондон выдвинул в адрес Москвы обвинения, заявив, что РФ якобы причастна к инциденту.

За голословными обвинениями последовала высылка 23 российских дипломатов из Лондона. МИД РФ рассматривает заявления британской стороны как провокацию. Российское внешнеполитическое ведомство в ответ отправило в Лондон 23 сотрудника британского посольства в Москве.

В знак «солидарности» с Великобританией российских дипломатов также выслали США и их союзники. Однако Австрия от подобных действий отказалась.

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