Песков усомнился в адекватности властей Великобритании

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Москва, 29 марта. Достаточно трудно предсказать поведение Великобритании в ответ на предлагаемые Госдумой меры реагирования на обвинения в связи с «делом Скрипаля», отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе брифинга Песков подтвердил, что в настоящее время рассматриваются различные варианты ответа России на дипломатический скандал, инициированный Лондоном.

«Великобритания сейчас — достаточно непредсказуемая страна в проявлении адекватности. Нам сложно судить, какие еще варианты могут рассматриваться, что может быть для этого основанием, а что прикрытием», — отметил представитель Кремля.

Напомним, в рамках предложений Великобритании в связи с инцидентом в Солсбери, где получил отравление экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, более 15 западных стран выслали российских дипломатов. В МИД РФ назвали это беспрецедентным актом «дипломатической войны», поскольку доказательств причастности России к отравлению Скрипаля так и не появилось.

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