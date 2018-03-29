Азаров рассказал о результатах проверки Порошенко на «детекторе лжи»

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Ростов-на-Дону, 29 марта. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров прокомментировал информацию о том, что украинские журналисты проверили на «детекторе лжи» главу страны Петра Порошенко.

Он напомнил, что представители СМИ взяли 14 цитат Порошенко и проверили их на честность. По мнению журналистов, «процент правды» выступления украинского президента составил 36%, то есть всего пять тезисов Порошенко из 14 могут соответствовать действительности.

Азаров решил проверить оставшиеся пять цитат Порошенко, и оказалось, что их также вряд ли можно назвать правдивыми.

«Например, цитата, которую отнесли к правдивым: «То, что в разы увеличился сводный бюджет государства — откуда эти средства взялись? С воздуха ли? За счет того, что, наконец, на Украине олигархи начали платить налоги, которые они раньше не платили», — отметил он, добавив, что эта информация не соответствует действительности.

Азаров уточнил, что Порошенко — первый из олигархов, который не платил налоги и не платит их до сир пор.

Он также напомнил про рост бюджета Украины, который на самом деле не увеличился.

«Что увеличило номинальные размеры бюджета? Дикая инфляция. Это Порошенко хорошо знает, но врет сознательно… Все его выступления — сплошная ложь», — утверждает Азаров.

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