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Москва, 29 марта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможных кадровых перестановках в Кемеровской области в мае-июне после пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», в результате которого погибли 64 человека.

«Я хочу обратить ваше внимание на слова президента, которые он сказал в Кемерово, когда встречался с инициативной группой. Я вчера обращал на это внимание. На этот вопрос ответил сам президент. Мы не анонсируем перестановки. Если будут — мы сообщим», — подчеркнул представитель Кремля.

Напомним, ранее ряд СМИ сообщили, что решения о кадровых перестановках в руководстве Кемеровской области будут приняты в мае-июне этого года после выяснения всех обстоятельств и причин пожара в торговом центре «Зимняя вишня».

По последним данным, количество пострадавших при пожаре достигло 79 человек. В связи с трагедией 28 марта было объявлено в России днем национального траура.

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