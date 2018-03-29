Неисправный автобус с российскими школьниками задержали в Берлине

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Москва, 29 марта. Неисправный туристический автобус с российскими школьниками задержали в понедельник в Берлине, сообщает пресс-служба берлинской полиции.

Автобус был задержан на таможенном пункте «Драйлинден» около 13.00 26 марта. При осмотре транспортного средства были выявлены «сильно заржавевшие передние тормозные диски». В ходе теста водителю автобуса нужно было продемонстрировать экстренное торможение на скорости 30 километров в час. В результате испытания автобус сильно занесло вправо, и он был отправлен на более тщательную проверку.

Как уточняет пресс-служба, выяснилось, что у транспортного средства, перевозившего детей, не работали левый передний и правый задний тормоз, се диски были изношены, а бензобак не был закреплен и мог отвалиться.

«Подвеска передней оси была сломана, а выхлопная система так сильно повреждена, что возникла высокая опасность пожара», — добавляется в пресс-релизе.

Всего в автобусе находилось 40 российских школьников. Дети были размещены в отеле.

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