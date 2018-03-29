Сирия новости 29 марта 12.30: ВКС РФ бьют по «Ан-Нусре» в Идлибе и Хаме, в Эль-Кунейтре идут бои между САА и радикалами

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Сирия, 29 марта. ВКС РФ наносят удары по позициям «Джебхат ан-Нусры»1 в Идлибе и Хаме, в Эль-Кунейтре зафиксированы перестрелки между САА и боевиками, ИГ1 пытается атаковать позиции САА в Дейр-эз-Зоре. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по опорных пунктам «Ан-Нусры» в Идлибе и Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливают «Джейш аль-Ислам» в Думе, ведут обстрел позиций боевиков в Алеппо, Эль-Кунейтре и Даръа, при поддержке ВКС РФ противостоят «Ан-Нусре» в Идлибе и Хаме.

«Исламское государство»1: ведет бои с САА в Дейр-эз-Зоре, ведет бои с ССА в Даръа.

«Тахрир аш-Шам»: ведет бои с «Джебхат Тахрир Сурия» в Алеппо.

«Джебхат Тахрир Сурия»: противостоит «Тахрир аш-Шам» в Алеппо.

Сирийская свободная армия (ССА): противостоит ИГ в Даръа.

Провинция Дамаск

Сирийская арабская армия (САА) продолжает вести артиллерийский обстрел опорных пунктов боевиков «Джейш аль-Ислам» в городе Дума. Об этом пишет военный Telegram-канал (@EMCnewscenter1). Ранее сообщалось, что представители правительственных войск САР неоднократно выступали с предложением мирного урегулирования конфликта, однако радикальные исламисты отказались сдать позиции в Думе и уехать в Идлиб. По заявлению командования армии САР, штурм города начнется после того, как боевики, согласившиеся покинуть Восточную Гуту, будут эвакуированы из региона.

Провинция Алеппо

В районе Лерамун на северо-западе административного центра провинции Алеппо зафиксированы перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными вооруженными формированиями. О столкновениях пишет Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).

Также правозащитная организация передает, что на западе региона продолжаются бои между «Тахрир аш-Шам» и «Джебхат Тахрир Сурия». В эпицентре противостояния находятся населенные пункты Бесратуна и Такада.

Провинция Дейр-эз-Зор

Информационное агентство Deir Ezzor 24 передает на своей странице в социальной сети Twitter (@DeirEzzor24), что недалеко от Меядина отмечаются столкновения между проправительственными силами и террористами «Исламского государства».

Ранее сообщалось, что ИГИЛовцы предпринимали попытки атаковать расположения союзников сирийской армии в районе Абу Кемаля. Бойцы отрядов ополчения, поддерживающих САА, отбили нападение радикальных исламистов.

Провинция Даръа

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) пишет, что в окрестностях административного центра провинции Даръа зафиксированы столкновения между правительственными войсками и группировками радикальной оппозиции. Правозащитная организация сообщает, что САА ведет обстрел позиций боевиков в поселениях Китара, Ляджат, Аль-Гария аль-Гарбия и Аль-Гария аш-Шаркия.

В районе населенных пунктов Сахм Аль-Джаулян и Хит возобновились перестрелки между Сирийской свободной армией (ССА) и террористами «Джейш Халид Ибн аль-Валид», подконтрольной ИГ.

Провинция Идлиб

На юге провинции Идлиб продолжается операция ВКС РФ и Сирийской арабской армии (САА) против террористов «Джебхат ан-Нусры». По сведениям Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), правительственные войска САР ведут обстрел опорных пунктов радикальных исламистов «Тахрир аш-Шам» в окрестностях Хан Шейхуна.

Кроме того армия Башара Асада открыла огонь по позициям боевиков «Ан-Нусры» на юго-востоке региона. Военный источник передает в Twitter (@Ben_Jonson_1985), что уничтожен пулемет и несколько террористов.

Провинция Хама

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) пишет, что правительственные войска САР ведут артиллерийский обстрел опорных пунктов боевиков «Тахрир аш-Шам» в окрестностях Кафр Зеты, Хасраи и Мурека.

Напомним, военную кампанию Сирийской арабской армии (САА) против «Джебхат ан-Нусры» поддерживают ВКС РФ. Российская авиация наносит удары по пунктам дислокации террористов на севере провинции Хама.

Провинция Эль-Кунейтра

Боевики, действующие на территории провинции Эль-Кунейтра, попытались атаковать опорные пункты правительственных сил, пишет Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR). В качестве ответных мер Сирийская арабская армия (САА) открыла огонь по пунктам дислокации незаконных вооруженных формирований в районе Джубата Аль-Хашаб.

Ранее сообщалось, что радикалы обстреляли мирный город Джаба. Через несколько дней после атаки в населенном пункте прогремело сразу несколько взрывов. Сообщений о потерях среди мирного населения не поступало.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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