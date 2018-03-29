Сирия: видео ФАН с передовых позиций САА во время контрнаступления «Джейш аль-Ислам» в Мисрабе

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Источник Федерального агентства новостей (ФАН) в рядах сирийской арабской армии снял видео с передовых позиций правительственных войск в городе Мисраба во время контрнаступления боевиков «Джейш аль-Ислам» 18 марта. Кадры сделаны в районе Старой мечети.

Напомним, после принятия резолюции Совета Безопасности ООН 2401 с частью боевиков в анклаве на территории Восточной Гуты официальному Дамаску при посредничестве Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) удалось достигнуть определенных договоренностей с джихадистами. Однако некоторые отряды«Джейш аль-Ислам» и «Хайят Тахрир аш-Шам», дислоцировавшиеся в северной котле, образованном вокруг населенного пункта Дума, отказались идти на соглашения с правительством Башара Асада и продолжили оказывать ожесточенное сопротивление.

Основными направлениями атак боевиков «Джейш аль-Ислам» стали Эр-Рейхан на востоке котла и Мисраба на юге. В боях за Эр-Рейхан правительственные войска несли ощутимые потери в людях и техники. Боевики рапортовали через свои медиаресурсы о захвате нескольких танков САА и беспилотного летательного аппарата.

Параллельно с этим, боевики предприняли целую серию попыток контратаковать подразделения правительственных войск в уже занятых на тот момент САА Мисрабе и Шиффонии. Набеги совершались с южных окраин Думы. В ходе одной из атак элитное подразделение сирийской армии «Силы Тигра» вынуждено было оставить ряд позиций и отступить, однако уже на следующий день, 19 января, правительственные силы вернули большую часть территорий и стабилизировали ситуацию на этом участке фронта.

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