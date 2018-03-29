Саакашвили рассказал, что во время обысков на Украине у него украли ноутбук
Москва, 29 марта. Бывший глава Одесской области Украины Михаил Саакашвили рассказал, что сотрудники правоохранительных структур Украины ограбили его во время обысков.
Об этом изданию Zn.ua сообщил адвокат экс-президента Грузии Руслан Чарнолуцкий. По его словам, прокуратура объявила вещи, забранные у Саакашвили, потерянными. Представитель Саакашвили отметил, что опальный политик лично подписал ходатайство на эту тему.
Отметим, что речь идет о документах, ноутбуке Саакашвили, нескольких мобильных телефонах и визитных карточках.
Напомним, ранее выдворенный с территории Украины Саакашвили обратился к президенту Украины Петру Порошенко с требованием довести до конца дело о его «разоблачении» и пустить его обратно. Порошенко в свою очередь назвал «разоблачение» бывшего главы Одесской облгосадминистрации достойным учебников для спецслужб.