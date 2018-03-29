Саакашвили рассказал, что во время обысков на Украине у него украли ноутбук

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Москва, 29 марта. Бывший глава Одесской области Украины Михаил Саакашвили рассказал, что сотрудники правоохранительных структур Украины ограбили его во время обысков.

Об этом изданию Zn.ua сообщил адвокат экс-президента Грузии Руслан Чарнолуцкий. По его словам, прокуратура объявила вещи, забранные у Саакашвили, потерянными. Представитель Саакашвили отметил, что опальный политик лично подписал ходатайство на эту тему.

Отметим, что речь идет о документах, ноутбуке Саакашвили, нескольких мобильных телефонах и визитных карточках.

Напомним, ранее выдворенный с территории Украины Саакашвили обратился к президенту Украины Петру Порошенко с требованием довести до конца дело о его «разоблачении» и пустить его обратно. Порошенко в свою очередь назвал «разоблачение» бывшего главы Одесской облгосадминистрации достойным учебников для спецслужб.

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