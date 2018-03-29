Пожар в Кемерово: глава Сербии расписался в книге соболезнований в посольстве РФ

В закладки

Белград, 29 марта. Сербский глава Александр Вучич расписался в четверг в книге соболезнований в посольстве Российской Федерации в Белграде, открытой из-за пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово.

Книга соболезнований открыта с 11.00 (12.00 по московскому времени) до 15.00 (16.00 по московскому времени) в течение двух дней — в среду и четверг, в здании российского посольства в Белграде.

Граждане Сербии и России, а также граждане других стран продолжают нести к зданию посольства детские игрушки, цветы, зажигают свечи в память о погибших при пожаре в Кемерово и пишут в книге соболезнований.

Напомним, крупный пожар в четырехэтажном торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта.

В результате пожара, по последним официальным данным, погибли 64 человека, в том числе свыше 40 детей.

На месте сгоревшего торгового здания может появиться сквер. В Кузбассе объявлен трехдневный траур.

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем траура в стране.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.