Порошенко похвастался волшебной палочкой для защиты Украины

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Киев, 29 марта. Студенты Украинской академии лидерства подарили президенту Украины Петру Порошенко «волшебную палочку». Об этом глава государства написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Опубликованные фото свидетельствуют о том, что к подарку привязана бирка, на которой говорится, что «волшебная палочка» предназначена «Для защиты страны».

«Сегодня получил от студентов… необычный подарок, — похвастался Порошенко. — Они на один день открыли в Киеве «Мастерскую волшебных палочек», чтобы показать: даже самые красивые палочки не стоят ничего без активных граждан, которые готовы действовать».

Напомним, несколько дней назад Порошенко во время открытия детского садика в Ровенской области рассказал пришедшим на мероприятие малышам о войне в Донбассе и безвизовом режиме с Катаром.

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