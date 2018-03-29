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За чистый Интернет: пожар в Кемерово заставил задуматься о борьбе с фейками и вбросами, осуществляемыми из-за рубежа
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    За чистый Интернет: пожар в Кемерово заставил задуматься о борьбе с фейками и вбросами, осуществляемыми из-за рубежа

    12:37  29 Марта 2018  /обновлено: 11:03  30 Марта 2018
    1735

    Нет фейкам: пожар в Кемерово заставил задуматься об очистке Интернета от провокаторов

    Всю страну всколыхнула страшная трагедия в Кемерово, где в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» погибли более шестидесяти человек, большая часть которых дети. Но пока страна скорбела, нашлись те, кто пытался нажиться на горе, кто распространял фейковые «новости», сея панику и пытаясь вызывать недоверие в обществе.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело против одного из таких «героев» — украинского пранкера Евгения Вольнова (настоящее имя Никита Кувиков), который устраивал циничные розыгрыши и распространял слухи о якобы «сотнях погибших». О необходимости предотвращения враждебных вбросов через соцсети, в том числе организованные из-за границы, заявил президент России Владимир Путин. Слова президента нашли серьезную поддержку в обществе, в том числе в интернет-сообществе. Российские блогеры заявили, что намерены очистить Рунет от фейковых новостей, предложив ввести за их распространение серьезную ответственность.

    С такой инициативой, в частности, выступил депутат Евпаторийского городского совета Роман Волошин. В своем обращении, размещенном в Facebook, Волошин призвал пользователей Рунета объединиться и самостоятельно поставить заслон фейкам и деструктивной информации, распространяемой в Интернете.

    «SOS! Уровень мусора, который распространяется через Интернет (особенно в нашей стране), подошел к опасной черте!» — написал Волошин, напомнив о предупреждении Владимира Путина об опасности вбросов через социальные сети.

    Волошин отметил, что различные фейки заполонили Интернет еще перед выборами президента России, а после кемеровской трагедии это продолжилось в еще более циничной форме.

    «Опасность подступает и уже наступает на пятки! — предупреждает крымский депутат. — Идет вербовка на несанкционированные акции протеста прозападных оппозиционеров, продолжаются убийства наших детей через сообщества «Синий кит», «Беги, а то умрешь». Доходит до подрыва суверенитета страны, уничтожения чувства патриотизма у молодежи через пропаганду безысходности и общества потребления!»

    Волошин заявил, что написал более сотни обращений в прокуратуру и МВД с жалобами на распространение фейковых сообщений перед выборами президента России. Депутат пообещал обратиться с новым большим заявлением в Генпрокуратуру РФ, чтобы надзорные органы обратили внимание на аккаунты, страницы и сайты, с которых после трагедии в Кемерово осуществлялись вбросы с целью «максимально посеять хаос среди населения».

    «Призываю всех, кто разделяет мою позицию: пришла пора объединиться в проект «Чистый Интернет». Все вместе мы должны сказать: Нет — фейку! Нет — экстремизму в Интернете! Нет — антироссийской истерии! Да — чистому и безопасному контенту! Да — развитию нашей страны без вмешательства прозападных сил!» — написал Волошин.

    Как отметил Роман Волошин в комментарии Федеральному агентству новостей, он уже давно предупреждает об распространения фальшивых новостей.

    «Я об этом писал еще за месяц до выборов президента, когда уже шла истерия и со стороны Запада, и со стороны некоторых наших бывших «братских республик», — отметил Волошин. — Все это рассчитано на то, чтобы максимально раскачать наше общество. А ведь любому обществу нужны гарантии и гаранты, поэтому лично мне важно, что в стране есть гарант конституции — наш президент».

    По словам депутата, ему, как члену крымского отделения общественной организации «Союз отцов», важно сделать все возможное, чтобы защитить детей от деструктивных настроений, которые, порой, идут через Интернет и соцсети.

    «Напомню, за последнее годы десятки молодых людей были привлечены к ответственности за экстремизм в соцсетях. Во многом это происходит потому, что наши дети, молодежь, имея неограниченный доступ к Интернету, просто не научились отличать добро от зла. Отсутствие моральных границ ведет к «дебилизации» общества, и кемеровская трагедия просто стала тут последней точкой кипения, еще раз высветив эту проблему, когда буквально по одному щелчку взбудоражили народ», — отметил Роман Волошин.

    Депутат считает, что фейковым новостям и деструктивным идеям в Интернете нужно поставить заслон, рассмотрев даже возможность регистрации в социальных сетях только по паспорту.

    Украинский блогер Кувиков-Вольнов, сеявший панику посте трагедии в Кемерово

    История с фейком о якобы «трехстах погибших» во время пожара в Кемерово не нова — подобные вбросы делались после многих резонансных ЧП.

    Так, во время пожара во Владивостоке в 2006 году, в котором погибли девять человек, в Интернете гуляли слухи, что жертв на самом деле было 70, что коридоры были усеяны телами, а из сгоревшего здания «всю ночь вывозили трупы».

    В 2009 году, когда произошла авария на Саяно-Шушенской ГЭС, в Сети распространялись панические слухи, что под водой в затопленном машинном зале якобы остаются люди, которые стучат и зовут на помощь.

    «Слышите, они там стучат!» — на протяжении многих дней каждый день писала в соцсети оппозиционный журналист Марина Литвинович, а «Би-Би-Си» и «Радио Свобода»* (признано в РФ иностранным агентом — прим.) публиковали ее сообщения в своих выпусках новостей. При этом утверждалось, что количество погибших превышало реальные 75 человек.

    В 2012 году во время наводнения в Крымске, городе с населением 57 тысяч человек, где все друг друга знали, — погибли 170 человек. Но и тогда в Сети, как пожар, распространялись панические слухи, что якобы было 600 погибших, тела которых фурами развозили по моргам ближайших населенных пунктов.

    Фуры, кстати, действительно были — местные власти использовали для хранения тел три рефрижератора, которые привезли гуманитарную помощь. Местный морг не справлялся, а на улице было жарко. Впоследствии эти машины были утилизированы.

    Во всех этих случаях итоговое количество погибших соответствовало данным, озвученным властями. Но каждый раз звучат утверждения: «Власти скрывают». Происходит это из-за особенностей человеческой психологии, на которых ловко играют определенные силы, заинтересованные в создании паники и атмосферы недоверия к властям.

    *Организация признана в России иностранным агентом.

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    Автор: Ольга Савельева
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    #интернет #пожар в кемерово #фейки в соцсетях
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