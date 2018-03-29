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Украина
Олейник боится за жизнь украинского депутата, рассказавшего о «геноциде украинцев»
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    Олейник боится за жизнь украинского депутата, рассказавшего о «геноциде украинцев»

    12:10  29 Марта 2018
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    Экс-депутат Рады опасается за жизнь Мураева, рассказавшего о «геноциде украинцев»

    Народный депутат Украины V, VI и VII созывов Владимир Олейник подписался под каждым словом, сказанным украинским парламентарием Евгением Мураевым в эфире политического ток-шоу «Украинский формат» на телеканале NewsOne 28 марта. При этом политик считает, что такие смелые заявления могут стоить Мураеву не только карьеры, но и жизни.

    Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что «лозунги и рассказы» не помогут вывести Украину из глубокого кризиса, в котором она пребывает благодаря советам Запада.

    «Когда принимаются законы, посоветовавшись с «дядей Сэмом» или с МВФ, у нас в стране потом происходит геноцид», — сказал Мураев.

    Парламентарий считает, что Украине пора отказаться от «заглядывания в рот» американцам и начать работать со своими экспертами внутри страны. При этом Мураев уверен, что Украине выгоднее быть внеблоковым государством, поскольку она находится между двумя большими рынками — российским и европейским.

    «Подпишусь под каждым словом, запятой и точкой, сказанными Мураевым. Вспомните, как Порошенко пришел к власти? Это президент не украинского народа, а американцев, и действует он исключительно в интересах заокеанских хозяев. С 2014 года Украина — не субъект, а объект, у нее нет суверенитета. И Порошенко не будет перечить тем, кто его поставил. А это значит, что для того, чтобы прекратить геноцид украинского народа, который происходит из-за проамериканской политики, надо сменить власть», — сказал Владимир Олейник в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

    При этом украинский политик отметил, что в его стране быть правдорубом вроде Мураева опасно для жизни.

    «Такие высказывания могут спровоцировать неадекватную украинскую власть и ее американских хозяев на преступление. Они могут преследовать любого, кто будет выступать против них. Могут спустить цепных информационных псов, а могут решиться и на физическую расправу руками тех же националистов, эскадронов смерти. Вспомните трагическую историю Олеся Бузины. На Украине нет никакой свободы слова, нет прав человека. Страна занимает первые места во всех возможных антирейтингах: по уровню коррупции, по уровню нищеты и так далее», — заметил Владимир Олейник.

    Бывший нардеп Украины добавил, что по данным ООН 1,2 миллиона украинцев голодают.

    «Этим людям очень сложно сопротивляться власти? Их специально довели до такого состояния. Это система террора. А безвиз, я считаю, — это такая форма депортации. Кому не нравится на Украине, вон из страны по безвизу. Только там украинцам тоже не рады. Но чаша терпения скоро лопнет, американцев уже ненавидят. А Порошенко и компания, если потеряют власть, то это будет означать их политическую и физическую смерть. Все заберут. Народ все помнит», — считает Владимир Олейник.

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    Автор: Марина Степанова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #украина #порошенко #владимир олейник #геноцид #евгений мураев #олесь бузина
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