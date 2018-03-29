Песков ответил на вопрос о возможном росте цен на бензин

Москва, 29 марта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможном подорожании бензина.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что государство не позволит задирать цены на бензин.

«Вопрос, который нужно адресовать кабинету министров. Это вопрос и прерогатива правительства. Я не знаю, на чем основываются подобные публикации. Там вразумительных источников не указывается, насколько я знаю», — цитирует корреспондент Федерального агенства новостей слова Пескова.