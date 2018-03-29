Митингующие штурмуют администрацию Николаева после гибели обвиненного в уничтожении MH17

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Николаев, 29 марта. Митингующие украинцы смогли прорвать кордон нацполиции, которая перекрыла вход в здание администрации Николаева. Собравшиеся требуют отставки губернатора Николаевской области Алексея Савченко, имя которого связывают с гибелью бывшего украинского военного летчика Владислава Волошина, которого обвиняли ранее в том, что он сбил над Донбассом малайзиский лайнер, выполнявший рейс MH17.

У здания администрации Николаевской области собралось около 300 человек. Они организовали протест в связи с предполагаемым самоубийством Волошина, который после связанного с его именем расследования уволился из ВВС ВСУ. Ранее местные СМИ опубликовали переписку Волошина, в которой тот говорит о «проблемах» с губернатором Савченко.

«Активисты прорвали первый кордон силовиков при входе в здание, — сообщили украинские СМИ. — Они пытаются прорваться в сессионный зал, однако полиция их не пропускает. Активисты хотят попасть на сессию городского совета с целью побудить депутатов принять решение о недоверии председателю облгосадминистрации Алексею Савченко».

Напомним, после гибели пассажирского лайнера над Донбассом высказывались предположения о том, что MH17 мог быть сбит боевым самолетом ВСУ.

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