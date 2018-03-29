Светлый и искренний человек: Путин выразил соболезнования родным и близким Анофриева

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Москва, 29 марта. Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования родственникам и близким народного артиста Олега Анофриева. Об этом сообщает в четверг пресс-служба Кремля.

Глава российского государства подчеркнул, что Анофриев был светлым, искренним, удивительно талантливым и обаятельным человеком.

«В памяти людей самых разных поколений навсегда останутся его замечательные песни, узнаваемый и неповторимый голос, роли, которые он сыграл в кино и на театральной сцене», — следует из сообщения пресс-службы Кремля.

Напомним, народный артист России Олег Анофриев умер в минувшую среду, 28 марта, в возрасте 87 лет.

Траурная церемония пройдет в пятницу, 30 марта.

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