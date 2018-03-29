Skoda назвала цены на кроссовер Kodiaq российской сборки

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Москва, 29 марта. Компания Skoda объявила цены на кроссовер Kodiaq российской сборки. Как сообщили в пресс-службе автопроизводителя, цена на автомобиль будет начинаться от 1 339 000 рублей.

В настоящее время кроссоверы Skoda Kodiaq ввозятся на территорию РФ из Чехии. Импортные автомобили не купить дешевле, чем за 2 миллиона рублей.

Объявлена стартовая цена на Skoda Kodiaq локального производства https://t.co/KSEZHYADaN pic.twitter.com/01ZTod4EgB — АВТОРЫнОК (@AVTORYK_RU) March 29, 2018

Kodiaq, собранный в Нижнем Новгороде, будет оснащаться 1,4-литровым турбомотором мощностью 125 л. с., механической коробкой передач и системой переднего привода.

Продажи кроссовера должны начаться в мае.

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