Сбой в Telegram: пользователи жалуются на неполадки в работе мессенджера

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Санкт-Петербург, 29 марта. Пользователи мессенджера Telegram заявили о сбое в работе мессенджера. Со сложностями в работе столкнулись не только в России, но по всему миру.

В частности, о сбоях пишут микроблогеры во Франции. «Сервер упал? сообщения не могут быть отправлены и прочитаны», — пишет пользователь из Монпелье. «Сообщения не отправляются и веб версия не позволяет залогиниться, не отправляет код», — уточняет Илья Епишкин.

@telegram servers is down? can't send/read messages — Ilya Seliverstov (@krezzoid) March 29, 2018

Напомним, один из последних сбоев произошел в начале марта. Тогда администрация мессенджера сообщила о сбое системы на территории Европы, Ближнего Востока и Северной Африки.

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