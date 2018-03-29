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Сирия сегодня: в Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации, обстрел Дамаска
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    Сирия сегодня: в Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации, обстрел Дамаска

    11:58  29 Марта 2018  /обновлено: 10:22  30 Марта 2018
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    Сирия сегодня: в Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации, обстрел Дамаска

    Сирия, 29 марта. В министерстве обороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации на территории Сирийской Арабской Республики (САР). За прошедшие сутки террористы несколько раз обстреляли Дамаск. Населенный пункт Арбил покинуло свыше пяти тысяч боевиков. Последние события в Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

    Обстрел Дамаска

    За сутки боевики незаконных вооруженных организаций четыре раза обстреляли центральный и юго-восточные районы Дамаска, выпустили одну ракету и восемь мин. Об этом рассказал на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Евтушенко.

    «Продолжаются ракетные и минометные обстрелы жилых кварталов Дамаска и его пригородов. За прошедшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований из населенного пункта Мухайям Аль-Ярмук провинции Дамаск четыре раза обстреляли центральный и юго-восточный районы города. Выпущены одна ракета и восемь мин. Есть разрушения», — сказал он.

    Восточная Гута

    Населенный пункт Арбил, который находится в Восточной Гуте, покинуло около 5,3 тысячи боевиков и членов их семей. Они были перевезены в провинцию Идлиб. Об этом сообщает министерство обороны Российской Федерации.

    Сирия сегодня: в Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации, обстрел Дамаска

    Сообщается, что на основе достигнутых договоренностей российского Центра с лидерами группировки «Фейлак Ар-Рахман» с 24 марта продолжается вывод боевиков группировки из населенного пункта Арбил.  

    «Количество боевиков, пожелавших прекратить сопротивление и покинуть район Восточной Гуты, не снижается. По организованному гуманитарному коридору 28 марта было выведено 5290 боевиков и членов их семей, которые на 89 автобусах перевезены в провинцию Идлиб», — сообщается Минобороны.

    Отчет министерства обороны

    Представители РФ в комиссии по перемирию в САР зафиксировали за прошедшие сутки девять нарушений режима прекращения огня, турецкие — два. Об это информирует Минобороны РФ.

    «Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано четырнадцать случаев стрельбы в провинции: Латакия — четыре, Дамаск — четыре, Алеппо — один. Турецкой частью представительства зафиксировано пять случаев стрельбы в провинции: Идлиб — один, Алеппо — один», — говорится в тексте сообщении военного ведомства.

    Сирия сегодня: в Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации, обстрел Дамаска

    Отмечается, что количество населенных пунктов, которые присоединились к процессу прекращения огня, было увеличено до 2482. Количество вооруженных формирований, которые заявили о своей приверженности договоренностям по прекращению боевых действий, не изменилось — 234.

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    Автор: Илья Муромский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #россия #сирия #алеппо #дамаск
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