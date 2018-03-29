«Самый настоящий разбой»: в Совфеде отреагировали на возможный арест активов РФ в США

Москва, 29 марта. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал «настоящим разбоем» возможный арест российских активов в США из-за дела Скрипаля.

«Это разбой, самый настоящий. Разбойники так поступают — нападают и отнимают имущество», — сказал сенатор в комментарии РИА Новости.

По мнению политика, такие действия являются доказательством того, что Белый дом может нарушать принципиальные права и свободы человека.

«Дело Скрипаля — это полный пшик, и им нельзя прикрывать такие действия», — добавил он.

Кроме того, по мнению политика, если это произойдет, то из США массово уйдут международные инвесторы.

«В первую очередь из КНР и из других стран. Это будет ясный, четкий сигнал о том, что вкладывать деньги в американскую экономику небезопасно, частный капитал ничем там не защищен, никаким законом», — подчеркнул Джабаров.