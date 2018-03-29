В Москве презентовали две выставки, связанные с военной тематикой. ФАН-ТВ

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В Доме Российского исторического общества Наталья Малиновская показывает журналистам личные вещи отца. Впервые под взором телекамер — неизвестные документы и записи из личного архива маршала СССР, дважды Героя Советского Союза Родиона Малиновского.

С этой тетради начинался роман «Первая память»: каллиграфическим почерком знаменитого военачальника запечатлены события из жизни Русского экспедиционного корпуса.

«Это пьеса, которую он написал. Она, конечно, такая юношеская, естественно, неумелая, но он ее сохранил, как память о том времени», — рассказывает Наталья Малиновская.

«Действующие лица, читаю: Петр Степин, Жорка, Иван Баденко, Кочубей…», — озвучивает список героев пьесы Родиона Малиновского председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

От Первой мировой до Гражданской войны в Испании и победы СССР над Японией в августе 1945 года, — за всю свою блистательную карьеру Родион Малиновский собрал сотни самых разных военных свидетельств.

«Потом, уже в 60-е годы, он разослал письма тем, с кем вместе воевал. Он командовал фронтом, он разослал письма командующим армией, командующим дивизиями. Одному он пишет: «расскажите, пожалуйста, об этом» — другому: «а вот, Вы, расскажите о том». И было понятно, что он конструирует уже книгу», — вспоминает дочь военачальника.

В архиве — директивы 1944 года из немецкого штаба о том, как обращаться с советскими военнопленными. Под грифом «в особую папку», с пометкой «познание врага».

«И вот здесь идет психологическая характеристика наших военнопленных: «Это люди, совершенно непохожие на нас, и это надо помнить каждую секунду. Они способны на невероятные поступки, которые нами рационально осмыслены быть не могут, и к этому надо быть всегда готовыми», — зачитывает Наталья Малиновская.

В память о легендарном министре обороны СССР, других выдающихся советских военачальниках и конструкторах в Доме Российского исторического общества открылась выставка «В труде — как в бою! Штрихи к истории оборонной промышленности России».

«Уже в ХVI веке обозначаются первые контуры института, который впоследствии получил название «Государственный оборонный заказ». Оборонный комплекс, оборонная промышленность была драйвером развития экономики, была таким своеобразным полигоном для испытания новых инженерных, технических, технологических решений», — рассказывает Сергей Нарышкин.

Историю российской оборонки иллюстрируют холодное и огнестрельное оружие ХVIII века, личные вещи первого наркома тяжелой промышленности СССР Г. К. Орджоникидзе и легендарных советских конструкторов.

«Очень важно, что сейчас оборонная промышленность возрождается, что она не погибла в 90-е годы, как могло показаться. И сегодня мы демонстрируем действительно уникальные образцы современного оружия. Это суровая необходимость и суровая действительность», — подчеркивает директор Музея современной истории России Ирина Великанова.

Здесь макеты реактивных снарядов, системы залпового огня БМ-21 «Град», крылатой ракеты П-15М, танка Т-90. На таких железных станках советские партизаны подгоняли трофейные немецкие патроны под советский стандарт. На всю страну их было 150 штук.

«Процесс был, конечно же, достаточно трудоемкий. Это все осуществлялось вручную, но, как говорится, на безрыбье и рак — рыба…. За, скажем, рабочий день можно было, скажем так, один боекомплект сделать», — объясняет старший научный сотрудник Музея современной истории России Максим Савин.

Выставка — лишь маленькие штрихи к богатой и яркой истории отрасли. Историки уверены: память о тех, кто создавал и ковал оружие для защиты Отечества, будет привлекать внимание благодарных потомков.

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