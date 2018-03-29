Сквер в память о погибших появится на месте сгоревшего ТЦ в Кемерово

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Кемерово, 29 марта. Мэр города Кемерово Илья Сердюк заявил, что на месте сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня» необходимо создать сквер в память о погибших и пострадавших.

«Согласно решению областного штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций и мнению жителей города, а также по моему личному мнению, на этом месте должен быть разбит сквер в память о погибших и пострадавших и об этом трагическом событии», — сказал он.

Кемеровский градоначальник уточнил, что необходимо пройти определенные процедуры, чтобы обязать собственника торгового центра к его сносу, сообщает «Интерфакс».

Он объяснил, что в здании работают технические специалисты, которые передадут кемеровским властям заключение о том, что здание находится в аварийном состоянии и не подлежит эксплуатации.

Сердюк отметил, что за снос здания проголосовали 25 тыс. местных жителей.

Отмечается, что в сквере собираются сделать аллею и посадить дерево в память о каждом погибшем при пожаре. Также изучается возможность установки памятника.

Напомним, 25 марта в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» погибли, по последним данным, 64 человека.

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