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Сквер в память о погибших появится на месте сгоревшего ТЦ в Кемерово
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    Сквер в память о погибших появится на месте сгоревшего ТЦ в Кемерово

    11:25  29 Марта 2018
    1013

    Сквер в память о погибших появится на месте сгоревшего ТЦ в Кемерово

    Кемерово, 29 марта. Мэр города Кемерово Илья Сердюк заявил, что на месте сгоревшего торгового центра «Зимняя вишня» необходимо создать сквер в память о погибших и пострадавших.

    «Согласно решению областного штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций и мнению жителей города, а также по моему личному мнению, на этом месте должен быть разбит сквер в память о погибших и пострадавших и об этом трагическом событии», — сказал он.

    Кемеровский градоначальник уточнил, что необходимо пройти определенные процедуры, чтобы обязать собственника торгового центра к его сносу, сообщает «Интерфакс».

    Он объяснил, что в здании работают технические специалисты, которые передадут кемеровским властям заключение о том, что здание находится в аварийном состоянии и не подлежит эксплуатации.

    Сердюк отметил, что за снос здания проголосовали 25 тыс. местных жителей.

    Отмечается, что в сквере собираются сделать аллею и посадить дерево в память о каждом погибшем при пожаре. Также изучается возможность установки памятника.

    Напомним, 25 марта в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» погибли, по последним данным, 64 человека.

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    Автор: Дана Балан
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    #пожар #кемерово #сквер #сердюк
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