МЧС опровергло информацию о новом выбросе вредных веществ в «Ядрово»

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Москва, 29 марта. В воздухе в районе мусорного полигона «Ядрово» в Волоколамском районе Московской области не зафиксировано превышение содержания вредных веществ.

«В течение суток лабораториями ЦСООР «Лидер», ПСО-26, СПСЧ и Роспотребнадзора осуществлены замеры воздуха, — сообщает в четверг МЧС России. — Превышений предельно-допустимых концентраций не зафиксировано».

Таким образом, МЧС опровергло информацию о том, что сегодня местные власти зафиксировали очередной выброс свалочного газа на полигоне бытовых отходов «Ядрово».

В министерстве отметили, что на полигоне в круглосуточном режиме работают две передвижные лаборатории Роспотребнадзора и МЧС России, а также оперативная группа. С целью непрерывного мониторинга атмосферного воздуха была организована работа двух мобильных постов ГПБУ «Мосэкомониторинг».

Как сообщало интернет-издание «Подмосковье сегодня», ранее исполняющий обязанности главы Волоколамского района Андрей Вихарев заявил о превышении предельно допустимой концентрации выбросов с полигона «Ядрово».

Напомним, в ночь с 27 на 28 марта произошло разовое превышение ПДК сероводорода. Причиной стал перепад атмосферного давления. Накануне пресс-служба Минэкологии Подмосковья сообщила, что ситуация на полигоне для твердых бытовых отходов «Ядрово» под Волоколамском нормализовалась.

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