Российские комплексы «Бал» и «Берег» в рамках учений потопили корабли «противника» в Черном море

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Москва, 29 марта. Российские противокорабельные комплексы «Бал» и «Берег» в рамках учений успешно поразили морские цели в Черном море и потопили «корабли» условного противника, сообщает в четверг представитель Черноморского флота капитан третьего ранга Алексей Рулев.

«Дивизионы мобильного берегового противокорабельного комплекса «Бал» и самоходных артиллерийских комплексов «Берег» из состава ракетно-артиллерийского соединения ЧФ отработали практические задачи и выполнили стрельбы по морской цели — отряду кораблей условного противника», — пояснил он.

Рулев уточнил, что пораженные цели имитировали специальные корабли-мишени. Расчеты самоходных артиллерийских комплексов «Берег» в ходе учений провели артиллерийские стрельбы, расчеты комплекса «Бал» осуществили поиск цели и провели электронные пуски ракет по ним, не прибегая к фактической стрельбе.

Напомним, береговой ракетный комплекс «Бал» был принят на вооружение в 2008 году. Его задача – контроль территориальных вод и проливных зон, защита военно-морских баз и инфраструктуры побережья.

«Берег» предназначен для уничтожения скоростных надводных кораблей малого и среднего водоизмещения, а также наземных объектов.

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