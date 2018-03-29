Обслуживание в Эрмитаже признано одним из худших среди учреждений культуры в России

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Посетители российских музеев, театров, библиотек, концертных организаций признали качество обслуживания в Эрмитаже одним из худших среди культурных учреждений страны. В свою очередь, лидером стал Тульский музей оружия. Такие выводы содержатся в докладе министерства культуры.

Министерство культуры РФ провело независимое исследование на предмет оценки качества услуг учреждений культуры страны. С итогами анкетирования ознакомилось Федеральное агентство новостей.

В докладе проанализирована деятельность 89 театров, музеев, концертных организаций, цирков и библиотек, находящихся в ведомстве Минкультуры. Среди них — Третьяковская галерея, Русский музей, Большой театр, МХТ имени Чехова, ГМИИ имени Пушкина, Российская государственная библиотека, Московская филармония, Мариинский театр, Музей мирового океана, БДТ имени Товстоногова, Большой Московский цирк и другие.

Посетители голосовали в течение всего 2017 года несколькими способами: на специальном портале, во время личного опроса или в терминалах, установленных в учреждениях культуры. Общий балл присваивался по итогам оценки нескольких критериев: удобство пользования веб-сайтом, удобство бронирования и покупки билетов, их стоимость, компетентность персонала, доступность здания учреждений для людей с ограниченными возможностями, соблюдение режима работы, наличие дополнительных услуг, безопасность, качество проведения мероприятий и других.

В случае с Эрмитажем было проанализировано 578 анкет. По итогам голосования музей получил всего 113,3 балла, что является вторым с конца результатом. Более низкий балл (108,8) оказался лишь у музея-заповедника «Абрамцево».

Учреждения, набравшие низшие баллы:

По мнению посетителей Эрмитажа, музей недостаточно приспособлен для людей с ограниченными возможностями. Например, компетентность сотрудников при работе с этой категорией гостей оценили в 1,2 балла из 2. Сайт Эрмитажа и доброжелательность персонала заслужили 7,2 балла из 10, а общая удовлетворенность качеством оказанных услуг — 6,7 балла.

В Тульском музее оружия, ставшем лидером рейтинга, проанализировали 512 анкет. Общая оценка музея составила 157,6 баллов. Почти по всем критериям посетители поставили музею высшие баллы.

Учреждения, набравшие высшие баллы:

По итогам доклада, Минкультуры рекомендовало Эрмитажу сделать более удобными электронные сервисы, а также проанализировать доступность получения услуг. В Эрмитаже не смогли оперативно прокомментировать результаты рейтинга.

Директор Тульского музея оружия Надежда Калугина рассказала ФАН, что музей очень много значит для Тулы, поэтому коллектив старается сделать его максимально привлекательным для горожан и туристов.

«Во многом наш музей — это символ оружейной Тулы. У нас уникальная коллекция, она собирается со времен Петра I. Нам были выделены большие государственные деньги на строительство здания в виде богатырского шлема, на создание уникальной мультимедийной экспозиции. Это позволило сделать коллекцию живой. Люди не могут выйти из музея равнодушными. Они испытывают самые высочайшие чувства: осознание своей принадлежности к России, чувство национальной гордости. Весь наш коллектив несет ответственность за создание такой энергетики. Музей над этим специально работает. Везде порядок, улыбки, и готовность оказать помощь», — отметила Калугина.

При этом, по мнению директора, первая строчка в рейтинге Минкультуры, конечно же, не позволяет говорить о том, что Музей оружия лучше Эрмитажа.

«То, что мы в этом рейтинге находимся на первом месте, а такие мировые лидеры, как Эрмитаж, ниже, не означает, что мы лучшие в России или в мире. Речь идет в первую очередь о том впечатлении, которое производит музей на посетителей. Но, конечно, этот рейтинг отражает нашу работу, безусловно. Мы следим за всем, не поверите, но вплоть до причесок и туфелек. Музей должен дышать свежестью, живой жизнью», — уверена Калугина.

Напомним, в 2016 году министр культуры Владимир Мединский подписал приказ «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества оказания услуг организациями культуры». Была разработана многоуровневая система оценки федеральных учреждений культуры, которая и легла в основу доклада.



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