Разработчик рассказал о высокоточном патроне для экипировки «Ратник-3»

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Ереван, 29 марта. Высокоточная снайперская винтовка, которая войдет в комплект экипировки «Ратник-3», получит сверхсовременный патрон. Такой информацией на выставке ArmHiTech-2018, проходящей в Армении, поделился глава предприятия-разработчика, Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения Дмитрий Семизоров.

«НИР (научно-исследовательские работы — прим. ФАН) по «Ратнику-3» закрыты. С 2018 года начаты отдельные ОКР (опытно-конструкторские разработки), в частности по системе управления связи, разведки и системе поражения. Это новый патрон — новое баллистическое решение», — заявил Семизоров.

По его словам, патрон для высокоточных снайперских винтовок будет состоять исключительно из комплектующих, произведенных в России. Семизоров также отметил, что научно-исследовательские работы по «Ратнику-3» уже завершены. Ожидается, что опытно-конструкторские начнутся в течение текущего года.

Напомним, в настоящее время в России используется экипировка «Ратник-2».

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