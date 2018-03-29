Борис Джонсон сравнил «дело Скрипаля» с романом Достоевского

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Лондон, 29 марта. Министр иностранных дел Британии Борис Джонсон сравнил «дело Скрипаля» с событиями, описанными в романе Федора Достоевского «Преступление и наказание». Соответствующая информация следует из текста речи главы Форин-офиса, опубликованного на сайте ведомства.

«Это, скорее, похоже на начало «Преступление и наказание» в том смысле, что мы все уверены по поводу виновного, и вопрос только в том, признается он или его поймают», — цитирует сообщение издание «Аргументы и Факты».

Напомним, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приняла решение выслать 45 российских дипломатов из королевства в связи с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По версии британских следователей, они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», произведенным в РФ.

В солидарность с Лондоном ряд стран ЕС, а также Украина, США и Канада также выслали российских дипломатов, пишет Infox.

Москва отрицает причастность к нападению на Скрипаля и его дочь.

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