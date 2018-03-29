Во Франции совершена попытка наезда автомобиля на военных

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Париж, 29 марта. Во французском городе Альер-э-Риссе совершена попытка наезда на автомобиле на военных. Об этом сообщает новостной телеканал BFM. Отмечается, что инцидент произошел в коммуне Варс-Альер-э-Риссе, неподалеку от казармы.

На данный момент информации о том, является ли случившееся терактом, пока нет. По данным СМИ, никто не пострадал. При этом водитель автомобиля успел скрыться с места происшествия.

Напомним, на данный момент в коммуне Треб неподалеку от города Каркасон проходит прощание с жертвами теракта, произошедшего в минувшую пятницу.

23 марта 26-летний выходец из Марокко Редуан Лакдим напал на автомобилиста, ранив его и убив пассажира, отобрал машину. Затем он напал на спецназовцев, взял заложников.

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