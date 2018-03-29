Потерявший в пожаре всю семью Востриков рассказал, кто запер двери в кинозале «Зимней вишни»

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Кемерово, 29 марта. Потерявший во время трагических событий в Кемерово жену, трех детей и сестру житель Кемерово Игорь Востриков рассказал, что двери в кинотеатр во время пожара были открыты. Как стало ясно после просмотра записей камер видеонаблюдения, находившиеся в зале люди сами приняли решение заблокировать двери.

Как стало ясно из записей камер, люди, находившиеся в детском кинозале, приняли решение бежать слишком поздно, когда коридоры торгового центра были заполнены густым дымом.

«На самом деле все двери были открыты, люди все выбегали. Остались только наши, потому что там был детский мультик, с детишками они промедлили, — приводит «Ридус» страшный рассказ Вострикова. — Пока они добрались уже до выхода, в коридоре был уже густейший дым. И какой-то мужчина принял решение запереть двери, заложить щели и дожидаться спасателей. Спасатели, как вам известно, не прибыли».

По некоторым данным, отметил Востриков, тот мужчина, который призвал запереть двери, сумел спастись во время пожара.

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