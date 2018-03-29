Замглавы МЧС Бурятии подозревают во взяточничестве при пожарных проверках

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Улан-Удэ, 29 марта. Заместитель главы МЧС Бурятии Дмитрий Унагаев задержан по подозрению в получении крупной взятки за покровительство при противопожарной проверке. Сейчас в отношении чиновника возбуждено уголовное дело.

По данным следствия,Унагаев получил 177 тыс. рублей за свое содействие при осуществлении пожарного мониторинга, уточнили в пресс-службе регионального СУ СК РФ. Деньги он получил через посредника от директора коммерческой организации взятку свыше 177 тыс. рублей.

Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 290 Уголовного кодекса (получение взятки в крупном размере).

В СК уточнили, что намерены ходатайствовать об аресте Унагаева, поскольку, по мнению следствия, находясь на свободе, он может оказать давление на починенных и попытаться скрыть улики.



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