США могут арестовать российские активы: Хантсман рассказал о новых мерах против Москвы

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Москва, 29 марта. Американский посол в Российской Федерации Джон Хантсман не исключил возможности ареста российских активов в Соединенных Штатах по делу об отравлении экс-полковника запаса ГРУ Сергея Скрипаля.

«Конечно, это возможно», — ответил он на соответствующий вопрос о возможности ареста российских активов в США.

Американский посол не смог ответить на вопрос о том, ожидает ли он, что Москва вышлет в ответ на действия Вашингтона столько же американских дипломатов, сколько американская сторона, передает РБК.

Хантсман заявил, что США готовы к любому ответу РФ.

«Мы готовы к любому ответу. И мы готовы ответить снова, если придется», — сообщил дипломат.

Напомним, ранее ряд европейских стран, среди которых Франция, Германия и Польша, Украина, Молдавия, Хорватия, Албания, а также США и Канада приняли решение о высылке свыше 100 российских дипломатов из-за дела об отравлении в британском городе Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

Дипломатическое ведомство России предупредило, что этот недружественный шаг не останется без внимания, российская сторона готовит зеркальные меры.

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