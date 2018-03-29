«Не поддались истерии»: эксперт оценил отказ Австрии выслать дипломатов РФ из-за «дела Скрипаля»

В закладки

Москва, 29 марта. Тот факт, что Австрия отказалась поддержать призыв Великобритании о высылке российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля» и выступила с предложением выступить в качестве посредника для достижения урегулирования конфликта между Москвой и Лондоном, говорит о том, что за последние десятилетия там «сложилась когорта политиков, которые могут выступать на защите национальных и государственных интересов вне общезападного контекста». Об этом заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

«Наличие в Европе таких политиков и стран говорит о том, что Западу не удалось сформировать единый фронт против России, — подчеркнул эксперт. — Западу не удалось принудить страны к исполнению долга по шельмованию России и акту дипломатической войны».

В беседе с RT Безпалько отметил, что в роли независимого игрока на европейской сцене «гораздо более логично было видеть Германию», однако Берлин присоединился к Великобритании и выслал четверых российских дипломатов.

Ранее стало известно, что глава МИД Австрии Карин Кнайсль предложила помощь Австрии в урегулировании конфликта между РФ и Великобританией. Она отметила, что на Вену оказывалось давление, чтобы принудить к дипломатическому давлению на Москву.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.