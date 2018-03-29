В Минкомсвязи отреагировали на введение ответственности за распространение блогерами фейков

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Москва, 29 марта. Заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин отреагировал на идею Молодежного парламента установить ответственность для блогеров за распространение сфабрикованной информации после трагедии в Кемерово.

Он подчеркнул, что данную инициативу будет крайне сложно реализовать на практике.

«Всегда будут возникать вопросы, что считать фейковой информацией, где ее критерии и каким образом блогер может в этом разобраться. Потому что сегодня даже СМИ, публикуя что-то со ссылкой на источник, освобождаются от ответственности. Та же самая ситуация происходит и у блогеров», — считает он.

Заместитель министра отметил, что размещающих лживую информацию блогеров можно привлечь к ответственности с помощью действующего законодательства, добавив, что по нему предусмотрена уголовная ответственность, передает RT.

Напомним, ранее в экспертном совете молодых журналистов и блогеров при Молодежном парламенте Госдумы предложили установить ответственность для блогеров за публикации фальшивой информации.

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