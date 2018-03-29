ВСУ обстреляли жилые дома и кладбище в Горловке

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Донецк, 29 марта. Украинские силовики 13 раз за сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе. Об этом рассказали в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.

Отмечается, что ВСУ выпустили по территории республики 60 мин и танковых снарядов. В ДНР также добавили, что киевские военные вели огонь из гранатометов, бронетехники и стрелкового оружия. В результате обстрела были повреждены два дома в Горловке, а также 20 памятников и 15 оградок на местном кладбище.

Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 320 единиц. Накануне сообщалось о 12 случаях нарушения режима прекращения огня.

Напомним, с 5 марта в Донбассе действует новый режим прекращения огня, несмотря на это ВСУ продолжают обстреливать ЛНР и ДНР.

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