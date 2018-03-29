Мэй и Меркель договорились вместе противостоять «российской агрессии»

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Москва, 29 марта. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и канцлер Германии Ангела Меркель договорились вместе противостоять якобы имеющей место «российской агрессии».

Соответствующая договоренность между сторонами была достигнута накануне в ходе телефонного разговора, передает пресс-служба британского премьера.

Уточняется, что в беседе Мэй поблагодарила Меркель за «поддержку и солидарность» в деле об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Также стороны заявили о возрастании якобы имеющей место «российской агрессии» и сошлись во мнении, что Лондону и Берлину «необходимо продолжать совместную работу для противостояния» ей, пишет «Газета Кемерова».

Напомним, ранее на этой неделе стало известно, что в связи с делом Скрипаля из США и их союзников было выслано более 150 российских дипломатов.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были обнаружены у одного из торговых центров в Солсбери в бессознательном состоянии 4 марта. По версии следствия, они были отравлены нервно-паралитическим веществом, якобы произведенным в России.

В этой связи Лондон выдвинул обвинения в адрес Москвы, заявив, что она якобы причастна к отравлению. Российская сторона в свою очередь неоднократно подчеркивала голословность подобного рода обвинений. В ответ на высылку из Великобритании 23 российских дипломатов МИД РФ отправил в Лондон столько же сотрудников британского посольства в Москве.

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