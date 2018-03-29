Amazon потратит на конкурента «Игры престолов» 1 млрд долларов

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Лос-Анджелес, 29 марта. Компания Amazon планирует потратить 1 млрд долларов на съемки конкурента сериала «Игра престолов» производства HBO.

Речь идет не о новой экранизации трилогии британского писателя Дж. Р. Р. Толкина «Властелин колец», пишет Ura.Ru. На нее, как ожидается, потратят 500 млн долларов.

В данный момент представители Amazon ведут переговоры по экранизации популярной книжной серии «Задача трех тел» китайского писателя-фантаста Лю Цысиня. Предположительно, сериал получит три сезона.

На сегодняшний день обладателем прав на книжную серию является глава Youzu Interactive Линь Ци, передает «Газета Кемерова».

Ранее сообщалось, что cериал по трилогии Дж. Р. Р. Толкина «Властелин колец», производством которого занимается Amazon, станет самым дорогим в истории телевидения. При этом общий бюджет всех трех фильмов новозеландского режиссера Питера Джексона, снявшего оригинальную трилогию «Властелин колец», составил 280 млн долларов.

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