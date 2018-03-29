Авария произошла на атомной электростанции в Румынии
Бухарест, 29 марта. В румынском городе Чернаводэ произошла авария на атомной электростанции. Об этом сообщает агентство Mediafax.
Согласно приведенной информации, утром в четверг в результате возникновения неисправности в электрической системе процесса автоматически отключился от национальной энергетической системы второй реактор атомной электростанции в Чернвоадэ, о чем объявила АО Nuclearelectrica.
Предположительно, ЧП не окажет отрицательного воздействия на персонал, население и окружающую среду.
АЭС Чернавода — это единственная атомная электростанция в стране, с единственным действующим энергоблоком с реактором CANDU-6 мощностью 700 МВт. Два действующие блока АЭС Чернавода обеспечивают сегодня до 25% потребляемой в Румынии электроэнергии.
Напомним, ранее сообщалось, что на Ленинградской АЭС-2 инновационный энергоблок №1 поколения «3+» сдан в опытно-промышленную эксплуатацию.