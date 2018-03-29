Авария произошла на атомной электростанции в Румынии

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Бухарест, 29 марта. В румынском городе Чернаводэ произошла авария на атомной электростанции. Об этом сообщает агентство Mediafax.

Согласно приведенной информации, утром в четверг в результате возникновения неисправности в электрической системе процесса автоматически отключился от национальной энергетической системы второй реактор атомной электростанции в Чернвоадэ, о чем объявила АО Nuclearelectrica.

Предположительно, ЧП не окажет отрицательного воздействия на персонал, население и окружающую среду.

АЭС Чернавода — это единственная атомная электростанция в стране, с единственным действующим энергоблоком с реактором CANDU-6 мощностью 700 МВт. Два действующие блока АЭС Чернавода обеспечивают сегодня до 25% потребляемой в Румынии электроэнергии.

Напомним, ранее сообщалось, что на Ленинградской АЭС-2 инновационный энергоблок №1 поколения «3+» сдан в опытно-промышленную эксплуатацию.

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