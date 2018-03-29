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Эксперт объяснил страх Британии перед российским комплексом «Мертвая рука»
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    Эксперт объяснил страх Британии перед российским комплексом «Мертвая рука»

    14:09  29 Марта 2018
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    У Лондона много союзников, у России это по-прежнему армия, флот — эксперт о тревоге британских СМИ

    В связи с обострением отношений Великобритании и Российской Федерации британских аналитиков встревожил российский комплекс «Мертвая рука», который был разработан в разгар холодной войны.

    Британская газета Daily Star назвала комплекс «Периметр» «ужасным оружием» Москвы. При этом эксперт Брюс Блэр отмечает, что «Мертвая рука» снижает истерию о скором начале ядерной войны. Просто само наличие этой системы вынуждает Запад дважды подумать о гипотетической атаке на Россию.

    Аналитик допускает, что «Мертвая рука» может быть уязвима для кибератак. Поэтому, в случае сбоя, эта система может поставить под угрозу всю мировую систему безопасности.

    У Лондона много союзников, у России это по-прежнему армия, флот — эксперт о тревоге британских СМИ

    Заметим, что «Периметр» был создан на случай, если Соединенные Штаты уничтожат первым ударом ключевые узлы командной системы «Казбек» и линии связи РВСН. При массированной атаке «Мертвая рука» способна принимать решения самостоятельно или с минимальным участием человека.

    Великая ядерная держава

    Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в комментарии ФАН подчеркнул, что Россия — действительно великая ядерная держава. Поэтому любые попытки ее сдерживания и уж тем более «наказания» со стороны внешних игроков имеют вполне ощутимые пределы, связанные с оборонными мощностями страны. В сфере высокоточных вооружений Москва по-прежнему находится на передовой.

    «К России на Западе традиционно двоякое отношение: с одной стороны, для них это деспотичная и чуждая прогрессу держава, с медведями и балалайками, живущая где-то в эпоху Средневековья, с опричниной и культом то ли Ивана Грозного, то ли Иосифа Сталина. С другой стороны, это страна, обладающая мощнейшими видами самого современного и, что характерно, русскими же изобретенного вооружения, способная не только сокрушить своих противников даже из могилы с помощью «Мертвой руки», но также пробираться в их кибернетические системы и влиять на итоги выборов в лидирующих государствах Запада. В такой амбивалентности, очевидно, и заключается в глазах иностранцев загадочность русской души», — пояснил Станислав Бышок.

    У Лондона много союзников, у России это по-прежнему армия, флот — эксперт о тревоге британских СМИ

    По словам эксперта, современное обострение в отношениях Запада и России известной частью зарубежных комментаторов ставится в вину Москве, которая, не вписавшись в руководимый США новый либеральный мировой порядок, якобы решила этот порядок расшатать. Тем самым, согласно данным комментаторам, «отсталая» Москва вынудила «весь цивилизованный мир», в целом соответствующий евроатлантическими политическим и военным структурам, принимать ответные меры — санкции, собственное перевооружение, переброску дополнительных воинских контингентов на границы России.

    «И внезапно так получается, что «региональная держава», как называл нашу страну бывший президент США Барак Обама, стала по сути центром, вокруг которого вращается «весь цивилизованный мир».

    При этом не следует впадать в грех гордыни. Россию не в первый раз выбирают в качестве объекта, страх перед которым должен сплотить западные страны, в последние годы находящиеся в глубоком мировоззренческом кризисе. В отличие от Китая, Россия совсем близко, а в отличие от исламских экстремистов, она вполне осязаема и является реальной военно-политической силой. У Великобритании много союзников, у России же это по-прежнему армия, флот и, с некоторого времени, ВКС. И плюс, конечно, «Мертвая рука», — резюмировал Станислав Бышок.

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    Автор: Илья Муромский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #россия #великобритания #армия
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