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Министр обороны Китая прилетит в Москву на встречу с Путиным
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    Министр обороны Китая прилетит в Москву на встречу с Путиным

    10:39  29 Марта 2018
    1706

    Министр обороны Китая прилетит в Москву на встречу с Путиным

    Пекин, 29 марта. Министр обороны Китайской Народной Республики Вэй Фэнхэ приедет с официальным визитом в Россию. Об этом сообщила пресс-служба китайского оборонного ведомства.

    Новый китайский министр обороны совершит официальные визиты в Россию и Белоруссию в период с 1 по 8 апреля. Запланировано участие китайского министра в седьмой Московской международной конференции по безопасности.

    «В ходе своего визита министр Вэй обменяется взглядами с лидерами, а также военачальниками России и Белоруссии, и обсудит развитие двусторонних отношений и углубление прагматического сотрудничества в области военной безопасности, а также региональные вопросы в пограничных зонах. Данный визит нацелен на развитие оборонного и военного сотрудничества между Китаем и названными странами», — пишет китайское агентство Huanqiu.

    Министр обороны Китая прилетит в Москву на встречу с Путиным

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    Автор: Валентин Меликов
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    #вэй фэнхэ
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