Сирия: РФ зафиксировала 9 нарушений в провинциях Алеппо, Латакия и Дамаск

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Москва, 29 марта. Российская сторона за сутки зафиксировала девять случаев нарушения режима прекращения огня в Сирии. Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ.

В целом обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 9 случаев стрельбы в провинции: Латакия – 4, Дамаск – 4, Алеппо – 1», — сообщили в Минобороны.

Турецкая часть представительства сообщила о двух случаях нарушений в провинциях Идлиб и Алеппо.

В течение дня Центр по примирению враждующих сторон в Сирии не проводил новые гуманитарные акции, их количество осталось прежним — 1778. В населенный пункт Эт-Тайиба провинции Даръа по линии ООН был доставлен гуманитарный конвой общим весом 123 тонны. Медпомощь за сутки была оказана 135 жителям, всего — 75399 человек.

Кроме того, за минувшие сутки удалось подписать 28 соглашений о присоединении населенных пунктов к режиму перемирия, 27 из них — в провинции Дейр-Эз-Зор, еще одно — в городе Мембидж провинции Алеппо. Таким образом, общее число населенных пунктов, поддерживающих прекращение огня выросло до 2482. Число вооруженных формирований не изменилось — 234.

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