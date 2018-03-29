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    Марш за «жизни черных» состоялся в Нью-Йорке

    11:17  29 Марта 2018
    9651

    Марш за «жизни черных» состоялся в Нью-Йорке

    Нью-Йорк, 29 марта. Убийство сотрудниками полиции 22-летнего темнокожего американца Стефана Кларка в Калифорнии стало поводом для новой волны протестов в Бостоне, Нью-Йорке и других городах США. 

    В Нью-Йорке, в районе Манхэттена, несколько часов назад прошла массовая акция протеста под лозунгом «Жизни черножих тоже важны», передает корреспондент Федерального агентства новостей. На улицы вышло около полутора тысячи человек. Сбор активистов проходил через твиттер и фейсбук. Демонстранты то и дело выкрикивали: «Нью-йоркская полиция — KKK». 

    Полицейские патрули Нью-Йорка сопровождали шествие на всем пути следования, опасаясь, что оно может перерасти в беспорядки. Иногда некоторые из протестующих выбегали на проезжую часть, однажды даже перекрыли движение по Бродвею, но всякий раз полиция оттесняла их с дороги. Когда корреспондент ФАН попытался сфотографировать демонстрацию с проезжей части, один из офицеров полиции, схватил его за руку и вытолкнул на тротуар. 

    «Если вы не будете идти по тротуару, вы будете арестованы», — предупредил коп. 

    Примечательно, что абсолютное большинство демонстрантов, вышедших на демонстрацию под лозунгом «Жизни черножих тоже важны», были белые. 

    Напомним, Стефан Кларк был убит 18 марта в Сакраменто (Калифорния). В полицию позвонил житель города и сообщил, что его сосед по улице разбил стекло его автомобиля и сбежал. Выехав на место, полицейские окружили дом Кларка. Стефан попытался скрыться, затем, видимо, передумав, крикнул, что сдается, и поднял руки. В одной руке он держал телефон. Полицейские приняли его за пистолет и открыли огонь. 

    У 22-летнего Стефана Кларка остались двое маленьких детей.

    Глава полиции Сакраменто обещал разобраться в произошедшем. Офицеры полиции, застрелившие Стефана Кларка, отправлены в оплачиваемый отпуск до конца следствия.
     

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    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #сша #полиция #протесты #нью-йорк #шествие #бостон #стефан кларк
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