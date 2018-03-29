Марш за «жизни черных» состоялся в Нью-Йорке

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Нью-Йорк, 29 марта. Убийство сотрудниками полиции 22-летнего темнокожего американца Стефана Кларка в Калифорнии стало поводом для новой волны протестов в Бостоне, Нью-Йорке и других городах США.

В Нью-Йорке, в районе Манхэттена, несколько часов назад прошла массовая акция протеста под лозунгом «Жизни черножих тоже важны», передает корреспондент Федерального агентства новостей. На улицы вышло около полутора тысячи человек. Сбор активистов проходил через твиттер и фейсбук. Демонстранты то и дело выкрикивали: «Нью-йоркская полиция — KKK».

Полицейские патрули Нью-Йорка сопровождали шествие на всем пути следования, опасаясь, что оно может перерасти в беспорядки. Иногда некоторые из протестующих выбегали на проезжую часть, однажды даже перекрыли движение по Бродвею, но всякий раз полиция оттесняла их с дороги. Когда корреспондент ФАН попытался сфотографировать демонстрацию с проезжей части, один из офицеров полиции, схватил его за руку и вытолкнул на тротуар.

«Если вы не будете идти по тротуару, вы будете арестованы», — предупредил коп.

Примечательно, что абсолютное большинство демонстрантов, вышедших на демонстрацию под лозунгом «Жизни черножих тоже важны», были белые.

Protesters in NYC were fearless tonite as they took over the streets for #StephonClark. NYPD was very rough tonite as they repressed the march. #BlackLivesMatter pic.twitter.com/AQIG2jCu4O — Ash J (@AshAgony) March 29, 2018

Напомним, Стефан Кларк был убит 18 марта в Сакраменто (Калифорния). В полицию позвонил житель города и сообщил, что его сосед по улице разбил стекло его автомобиля и сбежал. Выехав на место, полицейские окружили дом Кларка. Стефан попытался скрыться, затем, видимо, передумав, крикнул, что сдается, и поднял руки. В одной руке он держал телефон. Полицейские приняли его за пистолет и открыли огонь.

У 22-летнего Стефана Кларка остались двое маленьких детей.

Глава полиции Сакраменто обещал разобраться в произошедшем. Офицеры полиции, застрелившие Стефана Кларка, отправлены в оплачиваемый отпуск до конца следствия.



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